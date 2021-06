Es-tu un(e) vrai(e) fan de My Hero Academia ?

Combien de personnes ont porté l'alter One For All ?

Que signifie "Deku", le surnom de Izuku Midoriya ?

Qui est l'auteur du manga My Hero Academia ?

Qu'a dû manger Izuku pour obtenir son alter ?

Qui a remporté le Championnat sportif de Yuei ?

Quel est le pourcentage d'humains à posséder un alter ?

A qui appartiennent les mains sur le cou de Tomura ?

Combien de super-héros professionnels ont été tués par Stain ?

Qui est ce personnage ?

Quel personnage possède un pseudo identique au nom de son alter ?

C'est lamentable Wow, c'est vraiment pas terrible. La prochaine fois, ouvre les yeux au moment de lire/regarder My Hero Academia. Un conseil, ne dévoile pas ta note à Bakugo, il risquerait de mal le prendre et de s'énerver contre toi.

Mouais. C'est pas mal. T'es au niveau d'un Minoru Mineta : tu n'impressionnes personne, mais t'es pas totalement ridicule non plus. Avec un peu d'entrainement, tu pourrais faire la fierté d'All Might. Allez hop, c'est parti pour un (re)visionnage de l'anime !