Es-tu un vrai fan de One Piece ? Le test ultime

Comment s'appelle l'île judiciaire appartenant au Gouvernement Mondiale ?

Quel était le tout premier montant de la prime liée à la capture de Nico Robin ?

Quel docteur a élevé Chopper comme son père ?

Quel est le type de Fruit du Démon de Luffy ?

A quoi correspond le mot "Klabautermann" ?

Qui était Merry, l'homme derrière la création du Vogue Merry ?

Comment se prénomme le comédien japonais derrière la voix de Sanji dans l'anime ?

Quel clan a taillé les fameux Ponéglyphes ?

Quel géant affronte Dorry sur Little Garden ?

Qui était l'amie d'enfance de Zoro ?

Wow, t'es sûr que tu sais vraiment ce qu'est One Piece ? Même les mensonges de Usopp sont plus crédibles que ta culture sur l'oeuvre de Eichiiro Oda. Ce n'est pas parce que tu sais dire "Nani" en japonais que tu peux te permettre de ne pas lire les sous-titres de l'anime...

Bien mais pas ouf, comme la prime pour Chopper

On voit que tu connais un minimum One Piece, mais c'est pas encore ça. Si t'étais un Fruit du Démon, tu serais le "Glisse-Glisse" d'Alvida : c'est sympa, mais ça fait rêver personne... La prochaine fois, concentre toi plus sur l'oeuvre et moins sur les formes WTF des personnages !