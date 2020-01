Es-tu un vrai fan des mangas / anime Shōnen ? Fais le test

My Hero Academia, One Piece, Dragon Ball, Naruto, GTO... la catégorie Shōnen des mangas / anime est l'une des plus variées et excitantes au Japon. Mais au fait, es-tu vraiment un expert des univers de Son Goku, Izuku ou encore Luffy ? Pour le savoir, fais ce test.