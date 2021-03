Océane El Himer (Les Marseillais à Dubaï) et Marine El Himer en froid : "On ne se voit plus"

Depuis Les Marseillais à Dubaï, "on ne se parle plus", "on ne se voit plus"

Comme vous le savez, les soeurs Océane El Himer et Marine El Himer sont au casting des Marseillais à Dubaï. Et dans les épisodes actuellement diffusés sur W9, elles sont en froid parce qu'Océane est en couple avec Florent, le meilleur pote de Benjamin Samat, qui a embrassé Marine auparavant à une soirée. Marine a donc l'impression de revivre le moment où Océane avait embrassé Benji dans Les Marseillais aux Caraïbes, alors qu'il est l'ex de Marine. Benji et Marine s'étaient même remis en couple après cette histoire, dans le cross Les Marseillais VS Le reste du Monde 5, avant de se séparer.

Et depuis la fin du tournage des Marseillais à Dubaï, les jumelles ne se parleraient plus du tout. Voir Océane avec Florent, son ancien crush, ça a fortement énervé Marine. Océane El Himer a ainsi révélé dans sa story Instagram du 24 mars 2021 : "Depuis la fin des Marseillais, Marine et moi on ne se parle plus. On ne se voit plus". "L'aventure des Marseillais a été un peu plus compliquée pour Marine" alors que ça "m'a permise de me libérer, de me retrouver un petit peu".

"Je regrette que j'ai pu faire dans mon passé", "on se reproche énormément de choses, ça va plus loin que ça" a-t-elle précisé. C'est vrai que "nous sommes très très fusionnelles depuis toutes petites, on est toujours collées". Là "elle est partie un petit peu en vacances avec Laura" au Maroc et "je ne lui en veux pas" a-t-elle ajouté. Et quand plusieurs internautes trouvent que Marine aurait "remplacé" Océane par Laura, Océane répond que "c'est pas ça". "Heureusement que Laura est là pour elle" a même assuré Océane.

Elle a conclu : "On aura une discussion", espère que tout va s'arranger et que "les twins seront bientôt de retour". Parce que "je l'aimerai toute ma vie".