Obsèques du Prince Philip : Harry présent aux côtés de son frère William, Meghan Markle absente

En même temps, leur rapport sont tendus depuis l'année dernière et encore plus depuis l'interview choc de Meghan Markle et le Prince Harry avec Oprah Winfrey. 30 membres de la famille royale, dont le Prince Charles et son épouse, Kate Middleton, Princesses Eugénie et Béatrice d'York, étaient aussi présents aux obsèques sobres comme le souhaitait le Prince Philip. Il s'est d'ailleurs occupé de tous les détails avant sa disparition.

Meghan Markle absente à cause de sa grossesse

En parlant de Meghan Markle, elle n'a pas pu assister à la belle cérémonie en l'hommage du Prince Philip, décédé le 9 avril, à cause de sa grossesse. Enceinte de sept mois, d'une petite fille, l'actrice n'est pas autorisée à se déplacer : "Elle a exprimé ses condoléances et que la reine comprend pourquoi elle ne peut pas voyager. Des arrangements ont été pris", a expliqué une source à The Sun. Meghan Markle a donc suivi l'événement grâce à un live stream en direct du château de Windsor. Merci la technologie !