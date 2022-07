Nouveautés Netflix : la fin de Stranger Things et un docu cauchemardesque sur la mort incompréhensible d'une femme

Nouveau mois, nouvelle semaine, nouveaux programmes sur Netflix ! Si la fin du mois de juin a marqué le départ du catalogue de plusieurs films cultes comme L'arnacoeur, Babysitting ou encore 120 battements par minute, ce début du mois de juillet va nous gâter côté nouveautés. Alors, on mate quoi ? Après notre top des séries à voir en juillet, voici la sélection de la semaine.

Les nouveautés séries Netflix du 1er au 7 juillet 2022

Stranger Things saison 4, partie 2 : Les ados de Hawkins sont de retour avec les deux derniers épisodes XXL de la quatrième saison. Une suite (et fin) qui s'annonce mortelle en attendant la saison 5 qui sera la dernière.

Dispo le vendredi 1er juillet.

Vinland Saga : l'anime basé sur le manga culte arrive sur la plateforme avec sa saison 1. De quoi se préparer pour la saison 2, prévue pour 2023 au Japon.

Dispo le mercredi 6 juillet

Control Z saison 3 : ultime saison de la série mexicaine pour ados où une élève enquête sur un hackeur au sein de son établissement scolaire.

Dispo le mercredi 6 juillet

King of Stonks : comédie allemande dans laquelle un petit génie de la finance enchaîne les magouilles et les mensonges pour assurer le succès de son entreprise.

Dispo le mercredi 6 juillet.

Les nouveautés films Netflix du 1er au 7 juillet 2022

Hello, Adieu et nous au milieu : Adaptée d'un roman, cette comédie romantique pour ados raconte l'histoire de Clare et Aidan qui, avant de partir pour la fac, donnent une dernière chance à leur couple lors d'un date épique. Avec Jordan Fisher, vu dans A tous les garçons que j'ai aimés.

Dispo le mercredi 6 juillet.

Emma : nouvelle version du roman culte de Jane Austen avec Anya Taylor-Joy (Le Jeu de la Dame). Le film était sorti directement en VOD sans passer par la case cinéma.

Dispo le vendredi 1er juillet.

Fast & Feel Love : Film thaïlandais qui suit un champion d'empilage de gobelets qui tente de sauver sa vie amoureuse tout en tentant de battre des records dans sa discipline.

Dispo le mercredi 6 juillet

Les autres nouveautés Netflix du 1er au 7 juillet 2022

Girl in the picture, crime en abîme : un film documentaire qui raconte l'histoire vraie d'une femme retrouvée mourante au bord d'une route.

Dispo le mercredi 6 juillet.

Growing Up Gay : le chanteur et acteur Olly Alexander se livre sans filtre dans ce documentaire qui évoque les problèmes de santé mentale au sein de la communauté LGBTQ+.

Dispo le samedi 2 juillet.