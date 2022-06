Netflix : la meilleure comédie romantique française va quitter le catalogue

Non, il n'est pas utile d'attendre le 14 février pour regarder des comédies romantiques. Au contraire, ces films sont tellement rafraîchissants grâce à leur légèreté et mignonitude qu'ils sont le remède parfait pour lutter contre les canicules l'été. Autant dire que L'Arnacoeur de Pascal Chaumeil avec Romain Duris et Vanessa Paradis a tout pour vous aider à oublier les chaleurs actuelles.

Une comédie romantique culte

Au programme de ce film culte sorti en 2010 ? On part sur la formule classique (clichée ?) mais non moins efficace du "deux personnages que tout oppose finissent par tomber amoureux alors que l'un des deux cache un secret". En effet, Alex (Romain Duris) possède un métier très particulier : il est briseur de couple. Embauché par les proches de différentes femmes engluées dans de mauvaises relations, il fait tout ce qu'il peut pour aider ces dernières à retrouver une vie normale. Or, s'il s'est toujours donné pour consigne de ne pas toucher aux couples qui fonctionnent et où la femme est épanouie, il se retrouve piégé par sa propre règle en faisant la rencontre de Juliette (Vanessa Paradis).

C'est drôle, c'est touchant, c'est inventif, c'est enjoué... L'Arnacoeur est une véritable pépite qui maîtrise parfaitement les codes de cet univers. Mention spéciale à l'intégration au casting d'Andrew Lincoln qui, avant de chasser des zombies dans The Walking Dead, avait fait fondre des coeurs dans Love Actually, LA comédie romantique ultime. Véritable lettre d'amour au genre, ce film est le remède parfait pour continuer à croire... en l'amour.

Hypé par ce film ? Alors dépêchez-vous. Et pour cause, c'est le 30 juin prochain que L'Arnacoeur disparaîtra (temporairement ?) du catalogue de Netflix !

Un (presque) remake

Pour la petite anecdote, L'Arnacoeur avait tellement conquis le monde à sa sortie au cinéma qu'un projet de remake américain avait rapidement été lancé. Dès 2010, il était confirmé que la société de production Working Title - a qui l'on doit les cultissimes films Quatre mariages et un enterrement, Coup de foudre à Notting Hill, serait aux commandes. Malheureusement (ou heureusement ?), 12 ans plus tard aucun film n'a encore vu le jour alors même que des rumeurs ouvraient la porte à Bradley Cooper et Anne Hathaway dans les rôles principaux. Snif.