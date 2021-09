Friendzone sur Netflix : pourquoi on craque pour la comédie romantique française

Une comédie romantique comme on les aime

Sur Netflix, on en a vu passer des comédies romantiques qu'elles soient à destination d'un public plus jeune comme The Kissing Booth ou Il est trop bien ou bien faites pour nous mettre dans l'ambiance des Fêtes comme avec La Princesse de Chicago qui reviendra bientôt avec un 3e film. Et si tu es fan du genre, Friendzone va te faire kiffer. La comédie française mêle parfaitement romance et humour (comme vous pouvez le voir en vidéo dans notre diaporama). On ne voit pas le temps passer devant le film qui, même s'il ne révolutionne pas le genre, permet de passer une bonne soirée - et de se marrer (et on en a bien besoin !)

Un casting mené par Mickaël Lumière

La force principale de Friendzone, c'est son casting. A commencer par Mickaël Lumière, révélé dans Pourquoi je vis, le film sur Grégory Lemarchal où il incarnait le chanteur décédé. Et franchement, il nous a beaucoup fait rire dans le rôle de Thibault, un mec un peu trop gentil mais avec un grand coeur. Avec Manon Azem (et ses punchlines 100% cash), Fadily Camara et Constance Arnoult, ils forment un quatuor à l'alchimie convaincante. Car si Friendzone est une comédie romantique, il s'agit aussi d'un film qui met en avant l'amitié fille-garçon.

Friendzone est dispo sur Netflix.