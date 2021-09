My Little Pony, Vivo, Les Mitchell contre les machines... 5 films d'animation à mater sur Netflix

My Little Pony : Nouvelle Génération

My Little Pony : Nouvelle Génération est arrivé ce vendredi 24 septembre 2021 sur Netflix. Et le film d'animation compte des grands noms du côté des voix originales : Vanessa Hudgens et Sofia Carson. Vanessa Hudgens qui sera aussi dans La Princesse de Chicago 3 sur Netflix et avait fait son retour en musique avec le titre Lay With Me (avec des références à High School Musical) prête sa voix à Sunny. Sofia Carson de Descendants donne quant à elle de la voix pour Ruby. Du côté des voix françaises, Cerise Calixte (Vaiana, La Légende du bout du monde) fait Sunny et Marghe (gagnante de The Voice 10) fait Ruby.

Ça parle de quoi ? Equestria a perdu sa magie ! Les poneys, les licornes et les pégases vivent maintenant tous séparés. Sunny va cependant essayer de ramener la magie dans leur monde et va tenter d'arrêter cette guerre entre les peuples. Aidée d'Izzy, Ruby ou encore Zipp, le petit poney Sunny va partir à l'aventure pour réussir sa mission. Tous ses amis ont des dons uniques qui permettront d'avancer. Une belle note d'espoir. Entre les personnages inspirants, les messages positifs et les couleurs girly, My Little Pony : Nouvelle Génération nous plonge dans un univers enchanté !