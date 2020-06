Descendants 4 : bientôt une suite sans Cameron Boyce ? Sofia Carson répond

Sofia Carson n'oublie pas Cameron Boyce

C'est en juillet 2019 que Cameron Boyce est décédé dans son sommeil à la suite de plusieurs crises d'épilepsie. Un choc pour ses fans, mais également pour ses collèges/amis dont certains ont encore du mal à s'en remettre. C'est notamment le cas de l'actrice Sofia Carson - l'interprète de la Princesse Evie dans Descendants, qui a confié à ET avoir encore aujourd'hui le coeur brisé.

"J'étais à Toronto le jour où l'on a perdu Cam, je me préparais à tourner le film Feel the Beat (Netflix). Je ne pourrai jamais oublier ce jour" a-t-elle ainsi confessé. La comédienne l'a en effet rappelé avec émotion, "Nous étions submergés par la tristesse, nous n'arrêtions pas de penser à quel point c'était la personne la plus joyeuse, l'être le plus magnifique". Cependant, si Sofia Carson avoue être encore meurtrie par son décès, elle se raccroche désormais au positif, "Son âme vivra à jamais à travers l'héritage qu'il nous laissé, car il était aimé par tellement de personnes et possédait le coeur le plus pur". Une jolie déclaration.

Un Descendants 4 possible ?

Par ailleurs, tandis que le dernier film en date de Descendants a une nouvelle fois cartonné sur Disney Channel l'an passé, Sofia Carson s'est confiée sur la possibilité d'une suite. Malheureusement (ou heureusement, cela dépend du point du vue), cette hypothèse lui parait difficile à envisager. Même si elle l'assure, "Tout est toujours possible parce qu'il s'agit d'une franchise adorée du public", elle le précise aussitôt, "Pour moi, c'est dur d'imaginer le monde de Descendants sans Cam. Ça ne serait pas pareil..." Difficile de lui donner tort.