Il est trop bien : 5 choses à savoir sur rom-com Netflix avec Addison Rae

3. Addison Rae était plus pro que Tanner Buchanan

Il s'agit du tout premier film d'Addison Rae, plus connue pour faire partie des stars de TikTok. Mais Tanner Buchanan a avoué dans le podcast Just for Variety que l'influenceuse a tout donné sur le tournage du film. "Elle a fait le travail. Elle a auditionné pour ça" a-t-il rappelé, "Elle a dû leur envoyer ses auditions et tout le reste. Tout le monde devait être d'accord avec elle, et elle a fait un travail incroyable". Et en plus, même si elle n'est pas actrice de profession, elle connaissait mieux son texte que son partenaire de jeu. "Je suis très à cheval sur mes répliques, mais je me plante souvent" a-t-il indiqué, "Elle connaissait son texte bien mieux que je ne connaissais le mien. Elle était au top tout le temps. C'est ce que je n'arrête pas de dire aux gens, on dirait qu'elle joue depuis des années".