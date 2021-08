Addison Rae devient actrice : la première bande-annonce de Il est trop bien, bientôt sur Netflix

La bande-annonce de Il est trop bien avec Addison Rae, disponible le 27 août 2021 sur Netflix

Addison Rae peut tout faire ! Star de TikTok où elle compte plus de 82 millions d'abonnés, l'influenceuse âgée de 20 ans a déjà lancé un single, Obsessed, et fera bientôt ses débuts d'actrice. Elle est la star du film Il est trop bien (He's All That en version originale), disponible fin août sur Netflix, et qui est un remake de Elle est trop bien, sorti en 1999. La bande-annonce est arrivée !