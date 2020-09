Addison Rae devient actrice : elle sera au casting du remake de Elle est trop bien

Si l'on devait citer des comédies romantiques cultes, Elle est trop bien en ferait sûrement partie. Sorti au cinéma en 1999, le film mettait en scène Freddie Prinze Jr et Rachael Leigh Cook dans les rôles de Zach et Laney. Le pitch ? Zach, populaire, parie avec son meilleur ami Dean (joué par Paul Walker) que n'importe quelle fille qui ira avec lui au bal de promo sera élue reine du bal. Dean va alors choisir Laney, une jeune artiste solitaire, que Zach va devoir transformer s'il veut remporter son pari. Mais bien sûr, des sentiments vont naître entre eux...

Addison Rae sera la star du remake de Elle est trop bien

21 ans après la sortie du film, le remake de Elle est trop bien se précise. En préparation depuis plusieurs années, cette nouvelle version vient de recruter Addison Rae en tant qu'actrice principale. La star qui serait l'influenceuse la mieux payée sur TikTok fera donc ses premiers pas d'actrice dans ce film pour l'instant intitulé He's All That (en anglais, Elle est trop bien était intitulé She's All That).

Ce remake ne reprendra pas tout a fait l'histoire du film car les genres seront inversés. Ce sera donc une jeune femme qui va avoir pour mission de transformer un vrai nerd en roi du bal de promo. R. Lee Fleming qui a écrit le film de 1999 sera de retour pour le scénario du nouveau film tout comme les producteurs Jennifer Gibgot et Andrew Panay.