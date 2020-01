Lolita malgré moi de retour au ciné : la comédie musicale va être adaptée avec un nouveau film

C'est Tina Fey, qui incarnait la prof de maths Mademoiselle Norbury (et qui est aussi co-scénariste du film) qui a annoncé la bonne nouvelle dans un communiqué de presse. "Je suis très excitée de ramener Lolita malgré moi sur le grand écran" a-t-elle écrit, "Ce fut incroyablement gratifiant de voir à quel point la comédie musicale et le film ont compté pour le public. J'ai passé 16 ans avec ces personnages, ils sont un peu comme mon univers Marvel et je les aime profondément".

Un casting encore inconnu

On ne sait pas encore quels acteurs et quelles actrices seront choisi(e)s pour jouer les rôles de Cady, Regina ou encore Aaron, mais on espère qu'un(e) ou plusieurs membre(s) du casting de Lolita malgré moi (le film de 2005) feront un cameo dans la comédie musicale au cinéma. Revoir Lindsay Lohan et Rachel McAdams ensemble, ça serait quand même aussi cool que de voir les stars réunies lors du 3 octobre 2019 pour fêter les 15 ans de la sortie de Mean Girls.

Si niveau casting, le flou est encore total, en revanche on sait déjà que le film inspiré de la comédie musicale réunira Tina Fey (encore en tant que scénariste et actrice ?), le compositeur Jeff Richmond et un(e) parolier(e).