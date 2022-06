La fin tant attendue de Stranger Things sur Netflix, le reboot d'un show culte... Le top 10 des séries à voir en juillet 2022

Pretty Little Liars : Original Sin

On vient de fêter les 5 ans de Pretty Little Liars et pourtant, la série a déjà droit à son reboot. Non, ils n'ont pas perdu de temps. Pretty Little Liars : Original Sin se déroule dans une autre ville et est centrée sur un nouveau groupe de petites menteuses. Vingt ans plus tôt, leurs parents se sont retrouvés mêlés à une sombre affaire et un mystérieux A a décidé de s'attaquer à leurs filles. Le teaser bien dark donne déjà envie d'en voir plus.

Date de sortie : prochainement en France, dès le 28 juillet 2022 sur HBO Max aux US.

Paper Girls

Si tu as plus envie de science-fiction, Paper Girls est fait pour toi. En 1988, quatre ados se retrouvent plongées dans une guerre temporelle malgré elles. Elles vont voyager dans le temps - et rencontrer d'autres versions d'elles-mêmes - pour sauver le monde.

Date de sortie : le 29 juillet sur Amazon Prime Video.