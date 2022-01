High School Musical, la série saison 3 : Camp Rock et La Reine des neiges et Corbin Bleu au casting

La bande-annonce de la saison 2 de High School Musical, la série : les infos sur la saison 3

Oui, High School Musical, la comédie musicale : la série aura bien une saison 3 sur Disney+, toujours avec Olivia Rodrigo et Joshua Bassett au casting. Cette suite s'annonce cependant différente puisque les personnages vont quitter les couloirs du lycées et se détacher encore un peu plus de la franchise portée par Zac Efron et Vanessa Hudgens. Mais pas trop non plus puisque les chansons de la trilogie seront au programme, tout comme l'arrivée au casting d'un acteur culte. Mais ce n'est pas tout : on sait aussi que les persos reprendront les hits de deux autres films : Camp Rock et La Reine des Neiges. Voici les infos sur la suite de la série.

On retrouvera aussi de nouveaux visages : Adrian Lyles dans le rôle d'un campeur mystérieux et Saylor Bell qui jouera Maddox, une fan de nouvelles technologies. Des anciens de Disney Channel seront aussi au programme à savoir Meg Donnelly (ZOMBIES, American Housewife) qui incarnera Val, une étudiante qui est devenue animatrice et Jason Earles (Hannah Montana) qui jouera le directeur du camp, Dewey Wood. La date de sortie de la saison 3 de la série High School Musical n'est pas encore fixée pour le moment.