High School Musical, la série saison 2 : le créateur nous tease un changement radical à venir

Au lieu de nous offrir un simple remake, Tim Federle a décidé de rendre hommage aux films High School Musical avec un twist. Dans High School Musical : la comédie musicale, la série disponible sur Disney+, on suit un groupe d'ados étudiant dans le lycée ayant servi de décors pour les célèbres films avec Zac Efron et Vanessa Hudgens. Passionnés de chant, de danse et de comédie, ils montaient une comédie musicale centrée sur le premier volet de la trilogie. A la fin de la saison 1, la représentation avait bien lieu.

Ciao High School Musical, découvrez la prochaine comédie musicale

La suite s'annonce donc très différente. Et pour cause, la saison 2 de High School Musical : la comédie musicale, la série ne sera plus centrée sur High School Musical ! A la place, le créateur Tim Federle a décidé de consacrer une saison à La Belle et la Bête, dessin-animé culte de notre enfance. Un changement radical ! "Je voulais me diriger vers La Belle et la Bête qui a de sublimes musiques qui parlent à beaucoup de monde. (...) On ne peut pas enchaîner les blagues sur Zac Efron à l'infini. Les personnages de la série sont dynamiques et intéressants, je me suis dit que nous pouvions nous éloigner de High School Musical" a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse virtuelle à laquelle PRBK a assisté.

Ainsi, nous ne retrouvons plus les chansons cultes des films HSM mais bien celles du dessin-animé. Et ce n'est pas tout. Tim Federle prévoit aussi plus de musique. Comme pour la saison 1, Joshua Bassett (Ricky) et Olivia Rodrigo (Nini) ont écrit plusieurs chansons pour la suite. On sait aussi que les personnages un peu mis à l'écart dans la saison 1 auront des rôles plus importants dans la suite. La date de sortie de la saison 2 de High School Musical : la comédie musicale, la série n'a pas encore été dévoilée.

Propos recueillis par Aubéry Mallet lors d'une conférence de presse virtuelle.