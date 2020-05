High School Musical, la série : 4 secrets révélés par Olivia Rodrigo et Joshua Bassett

Au lieu de proposer un remake des films High School Musical, Tim Federle a décidé d'innover avec High School Musical : la comédie musicale, la série qui n'est pas un remake. Dans le show dispo sur Disney+, on suit un groupe d'ados qui monte une comédie musicale centrée sur le premier film de la trilogie qui a révélé Zac Efron et Vanessa Hudgens. Une série qui met en avant de jeunes acteurs très talentueux et pas seulement en comédie.

1. Olivia Rodrigo et Joshua Bassett ont écrit des chansons pour la série

Dans High School Musical : la comédie musicale, la série, on peut évidemment retrouver les chansons cultes du premier film HSM dont comme We're All in This Together, Stick to the Status Quo ou bien Start of Something New. Mais les plus grands fans auront aussi remarqué que des chansons originales ont été ajoutées. Parmi elles, on retrouve Just For a Moment et All I Want. Ce sont Olivia Rodrigo qui joue Nini et Joshua Bassett qui incarne Ricky qui en sont à l'origine. Lors d'une conférence de presse virtuelle à laquelle PRBK a assisté, l'actrice a confié qu'elle avait d'abord été flippée à l'idée d'écrire le titre All I Want mais que cela s'est fait assez naturellement. "C'était très facile d'écrire All I Want car je me suis inspirée de mes expériences en matière d'amour." a confié la star.

De son côté Joshua Bassett explique : "Je n'oublierai jamais la première fois où Olivia a joué pour moi All I Want, la chanson qu'elle a écrite. Je me suis dit qu'elle ne se rendait pas compte à quel point elle est spéciale et à quelle point cette chanson est spéciale. (...) Tim a vraiment cru en nous et c'était très important. Il nous a beaucoup coaché pendant ce processus". Le créateur du show, lui, a également encensé les deux acteurs et leurs titres "authentiques".