High School Musical, la série saison 3 : la suite arrive et elle sera très différente

Après la trilogie avec Vanessa Hudgens et Zac Efron, Disney+ a fait revivre High School Musical mais pas avec une suite : c'est une série qui a été lancée en novembre 2019. Dans High School Musical : la comédie musicale, la série, on suit les élèves du lycée où ont été tournés les films de Disney Channel. Leur but : monter une comédie musicale sur le 1er film HSM. La saison 2 était déjà différente avec une nouvelle comédie musicale... et ce n'est pas terminé !

Une saison 3 commandée pour la série High School Musical

Deux mois après la fin de la saison 2, TVLine dévoile que Disney+ aurait bien donné une saison 3 High School Musical, la série. Pour l'instant, pas de date de tournage ni de date de sortie n'ont été fixées mais on a déjà quelques indications sur ce qui nous attend... et ce sera très différent des saisons 1 et 2.

Pourquoi ? D'abord parce que le tournage n'aura plus lieu à Salt Lake City dans le "lycée High School Musical" mais à Los Angeles. Un changement logique pour la suite de la série : selon le site américain, la saison 3 "suivra les Wildcats alors qu'ils quittent les couloirs de East High pour un été dans un camp de vacances". "Nous sommes ravis d'aller vers les grands espaces pour la saison 3 et reconnaissants envers nos partenaires et amis de Disney+ pour leur soutien" a fait savoir le showrunner Tim Federle.

Pour l'instant, on ne sait pas si certains acteurs vont quitter la série : suite au succès d'Olivia Rodrigo, certains sont inquiets d'un possible départ de l'actrice qui joue Nini. Une info qu'elle avait démenti dans une interview donnée à The Guardian, assurant avoir signé pour 4 saisons de la série High School Musical au total.