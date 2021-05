High School Musical, la série saison 2 : "On a vraiment le sentiment d'être une famille" (Interview)

Vous reprendrez bien un peu de bonne humeur ! Lancée en mai 2020 en France, la série High School Musical est de retour sur Disney+ pour sa saison 2 ce vendredi 14 mai. Au programme ? Des chansons bien sûr mais aussi quelques changements pour nos jeunes héros. Et pas des moindres.

Exit High School Musical, bonjour La Belle et la Bête

Après avoir monté une comédie musicale autour du film High School Musical, les élèves de East High s'attaquent à un film culte de Disney : La Belle et la Bête. Cette annonce peut surprendre mais ce choix a rapidement été validé par le casting comme nous l'ont confié Joshua Bassett et Matt Cornett dans notre interview à voir dans notre diaporama. L'interprète de Ricky tease quand même des clins d'oeil au 2e film de la célèbre franchise.

Au micro de PRBK, les deux acteurs ont aussi évoqué les chansons, la Covid-19 (le tournage a été interrompu avant de reprendre après le pic de la pandémie) mais aussi l'ambiance très bonne qui règne entre les acteurs. "On a tellement de chance d'avoir ce groupe. On a vraiment le sentiment d'être une famille et je pense que ça se voit." confie Joshua Bassett.

Ce qui attend Ricky et EJ dans la saison 2

Joshua Bassett et Matt Cornett nous ont aussi donné un avant-goût de ce qui attend leurs personnages dans la saison 2 de High School Musical, la comédie musicale : la série. "Dès le début de la saison 2, tout ce qui semblait revenir à la normale pour Ricky va être bouleversé. Il va déménager, sa mère vit de l'autre côté de la ville. Il se passe des choses avec Nini. Il va devoir grandir très, très rapidement et en même temps prendre soin de lui. Il va trébucher parfois mais c'est super de le voir faire face à des coups durs et découvrir comment il gère ça. Et aussi comment il gère sa vie normale de lycéen." a teasé Joshua Bassett.

Quand à EJ ? "Dans la saison 1, il se préoccupait beaucoup de ce que les autres pensaient de lui et comment ils le trouvaient. Il essayait d'être parfait." se souvient son interprète qui ajoute : "Dans la saison 2, il n'a plus Nini, plus de petite amie, donc il a le temps se concentrer sur lui et ce qui est important pour lui. Il est en dernière année au lycée et il essaie de savoir ce qui l'attend, que ce soit pour ses études ou dans sa vie, il veut impressionner ses parents. Il essaie de se comprendre lui-même et découvrir quelle vie il veut vivre, mais aussi ce qui est important pour lui, et il réalise que c'est le groupe, ses amis et maintenir ces amitiés là."

La saison 2 de High School Musical, la comédie musicale : la série est diffusée chaque vendredi sur Disney+.

Propos recueillis par Aubéry Mallet. Contenu exclusif. Ne pas mentionner sans citer Purebreak.com.