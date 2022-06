Stranger Things : la saison 4 provoque la colère, ces scènes à l'origine d'une importante pétition

La saison 4 de Stranger Things réalise peut-être des audiences astronomiques sur Netflix, mais cela n'empêche pas la série - de retour le 1er juillet avec la partie 2, de se retrouver au centre d'une polémique. Depuis quelques jours, la fiction portée par Millie Bobby Brown (Eleven) rencontre en effet un fort rejet social à l'Est de l'Europe, la faute au choix d'un lieu de tournage très particulier.

Sur le site Change.org, des représentants de groupes juifs et roms ont tout simplement lancé une pétition - signée par plus de 18 000 personnes, afin d'alerter les créateurs et Netflix sur ce choix créatif qui, selon eux, nierait l'Holocauste et d'autres génocides commis par l'armée nazie durant la Seconde Guerre mondiale.

Les décors de Stranger Things visés par une pétition

De quelle décision est-il question ici ? Cela concerne la mise en scène de l'intrigue d'Hopper dans une prison censée se situer en Russie. Et pour cause, l'établissement visible à l'écran n'est pas un simple décor construit pour l'occasion, mais existe bel et bien dans la vraie vie. Il s'agit de Lukiškės, une prison située au centre de la ville de Vilnius, en Lituanie. Un lieu chargé d'histoire puisque lors de l'invasion allemande durant la Seconde Guerre mondiale, celui-ci a été utilisé par les nazis pour commettre les meurtres de centaines de Juifs, Tsiganes et autres groupes persécutés à l'époque.

A noter cependant que cette prison n'a pas attendu les nazis pour être le théâtre d'atrocités. Avant cela, les autorités lituaniennes utilisaient également cet établissement dans le but d'incarcérer des prisonniers politiques, qui font notamment partie des plaignants.

Des excuses réclamées aux créateurs

Aussi, en plus de faire part de leur mécontentement, les signataires de cette pétition en profitent pour demander des excuses publiques de la part des principaux concernés, tout comme le versement de tous les bénéfices obtenus cette saison à destination des communautés roms et juives de Lituanie.

Une pétition à laquelle Netflix n'a pas encore réagi, mais qui n'a que très peu de chance d'aboutir. En cause ? Ce tournage n'était en rien illégal. Au contraire, la prison a été fermée en 2019, et ce sont les autorités lituaniennes qui ont par la suite décidé de la transformer afin de lui donner de nouveaux usages. De fait, elle sert désormais de centre culturel pour organiser des événements, des concerts ou des tournages comme celui de Stranger Things.

Cet article a été écrit en collaboration avec Sensacine, nos collègues espagnols.