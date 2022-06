Stranger Things saison 4, partie 2 : énorme fail de Netflix qui vient de spoiler la suite

Le sort de Nancy révélé avant l'heure

Souvenez-vous, alors qu'elle était coincée dans l'Upside Down, l'héroïne était surtout possédée par Vecna (nous permettant au passage de découvrir de nombreux flashbacks sur le vilain), ce qui nous laissait logiquement craindre le pire pour elle. Après tout, comme on a pu le découvrir dans la partie 1, un tel état est habituellement synonyme de mort cruelle et douloureuse dans la série.

De quoi comprendre que ses amis ont miraculeusement réussi à la réveiller et à la faire remonter dans le monde normal à temps ? C'est possible. Comme on a pu le découvrir dans l'épisode 4, la bande sait maintenant comment libérer quelqu'un des griffes de Vecna ​​: en jouant sa chanson préférée. C'est cette méthode qui avait permis à Max (Sadie Sink) d'être sauvée à la dernière seconde grâce au titre Running Up That Hill de Kate Bush. Aussi, il y a fort à parier que le gang utilisera à nouveau cette astuce avec Nancy dans l'épisode 8, ce qui pose déjà une question très excitante : quelle sera sa chanson préférée utilisée ?

En attendant de le savoir, on vous laisse découvrir les autres images inédites de cette partie 2 dévoilées par Netflix. Et vous l'aurez compris : attention aux spoilers potentiels !