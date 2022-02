Stranger Things saison 4 : date de sortie annoncée, la saison 5 sera la dernière avant... des spin-offs ?

1058. A quoi cela correspond ? Il s'agit tout simplement du nombre de jours qui sépareront la mise en ligne du dernier épisode de la saison 3 de Stranger Things de la diffusion du premier épisode de la saison 4. En effet, la nouvelle a été confirmée par Netflix : c'est le 27 mai 2022 que la suite des aventures d'Eleven, Mike & cie sera dévoilée sur nos écrans.

Stranger Things de retour au printemps 2022

Une bonne nouvelle ? Oui... et non. Alors que l'attente est interminable pour les fans, Netflix a décidé de gâcher ses retrouvailles en réutilisant sa pire méthode de diffusion. Ainsi, cette saison 4 - qui ne sera composée que de 9 épisodes, sera divisée en deux parties, à l'instar de ce que la plateforme de streaming avait déjà pu faire pour la saison 5 de La Casa de Papel ou la saison 4 de Ozark. Aussi, préparez-vous, il faudra ensuite patienter jusqu'au 1er juillet pour découvrir la partie 2.

La raison d'un tel découpage ? Faire durer le plaisir en imitant Prime Video et Disney+, mais surtout préserver la hype autour de la série, chose qui ne dure jamais longtemps quand toute une saison est mise en ligne en un seul bloc sur Netflix. Or, comme l'ont rappelé les frères Duffer (les créateurs) dans un communiqué, cette suite a été très compliquée à mettre en place et il serait dommage de ne pas faire monter le buzz et le savourer.

"9 scénarios, plus de 800 pages, près de 2 ans de tournage, des milliers d'effets visuels et une durée quasiment deux fois plus longue que les précédentes saisons, Stranger Things 4 a été la saison la plus compliquée et la plus gratifiante à réaliser à ce jour", ont-ils notamment confié pour légitimer ce choix !