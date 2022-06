Stranger Things saison 5 : des acteurs trop vieux ? Un saut dans le temps prévu pour la suite

Des acteurs trop vieux pour les personnages ?

Vous avez tous regardé la partie 1 de la saison 4 de Stranger Things ? Bien, il est donc temps de poser la question qui tue : quel était la chose la plus choquante à l'écran cette année ? A) La coupe de cheveux Playmobil de Will B) La ressemblance de Vecna avec le Marcheur Blanc de Game of Thrones C) Le vieillissement des acteurs depuis la saison 3.

A la rédac, la réponse est simple : c'est la C. Sérieusement, on ne sait pas ce qu'il s'est passé en trois ans, mais à titre d'exemple, Jonathan (Charlie Heaton) - pourtant censé postuler pour intégrer une université, avait clairement plus la tête d'un trentenaire sous acide déjà au bout de sa vie après avoir fait les pires choix de carrière possible, qu'un terminal prêt à passer le bac...

Un saut dans le temps à venir

Bonne nouvelle, ce problème de vieillissement des acteurs/personnages devrait être nettement moins choquant dans la saison 5, qui sera la dernière de la série. Alors que Matt Duffer (co-créateur) a confessé à TVLine que la production n'était pas encore lancée, "Je ne suis pas sûr que nous sommes encore prêts à annoncer une date de tournage", ce dernier a néanmoins précisé : "beaucoup de choses sont déjà bien planifiées".

Parmi elles ? La volonté... d'avancer dans le temps. "Idéalement, nous aurions tourné les saisons 4 et 5 à la suite, mais il n'y avait aucun moyen logique de faire ça, a confessé Ross Duffer (co-créateur). Donc je suis sûr que nous allons faire un saut dans le temps. Ca fera partie des discussions que nous aurons dans la salle des scénaristes quand nous nous réunirons."

Pour rappel, alors que les héros sont censés être des lycéens de 15 ans, Finn Wolfhard (Mike), Millie Bobby Brown (Eleven), Noah Schnapp (Will), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas) et Sadie Sink (Max) ont tous entre 18 et 21 ans. A ce jour, il est trop tôt pour savoir combien de mois ou années seront sautés pour la saison 5 afin de se rapprocher de cette réalité. Ce que l'on sait en revanche, c'est que les deux frères feront tout pour que cette avancée soit non seulement pratique/logique vis-à-vis des comédiens, mais également efficace. Ils l'ont rappelé, "La fin [de la série] est la chose difficile à venir. C'est évidemment la chose la plus stressant et on veut vraiment assurer".