Stranger Things saison 5 : "La fin de la série est un peu triste", Noah Schnapp (Will) se confie

Une saison 4 trop flippante pour Noah Schnapp

Après trois longues années d'attente, la partie 1 de la saison 4 de Stranger Things a enfin été mise en ligne sur Netflix. Une suite très importante tant les nouveaux épisodes portés par Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard ou encore Noah Schnapp amènent une ambiance différente avec un ton plus mature et plus sombre aux enjeux nettement plus impactants.

Et sans surprise, cette nouvelle approche n'est pas restée sans conséquences pour les acteurs. A l'occasion d'une interview accordée à Purebreak, Noah Schnapp nous a confirmé que cette saison 4 était "vraiment flippante", au point qu'il a "parfois dû détourner le regard parce que c'était trop gore et trop graphique" sur les plateaux.

L'acteur tease une fin de série "triste"

Une évolution éphémère ? Pas vraiment. Celui qui est surnommé par les créateurs le Tom Holland de la série, "je peux facilement dévoiler des spoilers. Donc ils ne me disent rien car ils pensent que je vais tout spoiler", n'a en effet pu s'empêcher de se laisser aller à quelques confidences sur la saison 5 à venir, qui sera la dernière de la série.

Selon l'interprète de Will, l'ambiance lourde et pesante de la saison 4 ne devrait pas disparaître d'ici la conclusion. Au contraire, après avoir confessé, "je connais certains trucs" au sujet de la fin imaginée par les créateurs, le comédien a sous-entendu que des mouchoirs pourraient être nécessaires, "Est-ce que je l'aime ? Hum, oui. C'est un peu triste, vous verrez".

Faut-il s'attendre à voir quelques uns de nos héros perdre la vie ? C'est malheureusement possible. Malgré tout, si l'on se fie aux propos de Noah Schnapp, Will pourrait quant à lui s'en sortir vivant. "J'espère juste que Will trouvera sa voie vers le bonheur et qu'il ne luttera plus, a-t-il révélé en imaginant le final. Il souffre toujours de quelque chose, donc j'espère juste qu'il sera heureux." A suivre...

