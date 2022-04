A tous les garçons que j'ai aimés : le spin-off XO, Kitty officialisé, le casting dévoilé

Netflix, Anna Cathcart et Jenny Han (la romancière qui a écrit les livres A tous les garçons que j'ai aimés) ont confirmé que la série XO, Kitty entrait en production et que le tournage des 10 épisodes de la saison 1 allait donc commencer. Anna Cathcart a même partagé une photo de sa loge dans sa story Instagram en légendant : "Oh salut Kitty, c'est si bon de te retrouver".

Le tournage a commencé à Séoul, en Corée du Sud, et il est supervisé par Jenny Han et Sascha Rothchild comme précisé par Deadline et ET Online. Les épisodes sont réalisés par Jennifer Arnold, Jeff Chan, Pamela Romanowsky et Katina Medina Mora.

Le casting dévoilé par Netflix

Et bonne nouvelle, le casting a aussi été dévoilé ! On sait donc qui tourne dans le spin-off d'A tous les garçons que j'ai aimés. En plus d'Anna Cathcart qui est déjà connue pour son rôle de Kitty, vous pourrez voir Choi Min-yeong (Dream Palace) qui joue Dae (déjà vu dans À tous les garçons que j'ai aimés 3), Anthony Keyvan (Love, Victor) qui incarne Q, Gia Kim qui fait Yuri, Sang Heon Lee qui interprète Min Ho, Peter Thurnwald (Players) qui fait Alex et Regan Aliyah (Club Mickey Mouse) qui joue Juliana.

En plus de ce casting principal pour XO, Kitty, des acteurs récurrents sont aussi prévus : Yunjin Kim qui incarne Jina, Michael K Lee qui fait le professeur Lee et Jocelyn Selfo qui interprète Madison.