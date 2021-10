A tous les garçons que j'ai aimés : c'est officiel, la série spin-off sur Kitty est commandée

La bande-annonce de A tous les garçons que j'ai aimés 3 : une suite en série est en préparation

La saga A tous les garçons que j'ai aimés continue. Non, pas avec un 4e film mais en série. Après la sortie de A tous les garçons que j'ai aimés 3, on apprenait que Netflix songeait à donner une suite aux films mais sans Noah Centineo et Lana Condor. C'est maintenant officiel : la série spin-off centrée sur Kitty, la petite soeur de Lara Jean, va bien voir le jour.