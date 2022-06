Netflix : la plus américaine des comédies françaises totalement barrées va quitter le catalogue

Netflix dit au revoir au faux Projet X français

Sorti discrètement au cinéma en 2014, Babysitting a finalement attiré plus de 2,3 millions de spectateurs en salles grâce à un incroyable bouche à oreille et à un concept finalement différent de Projet X, un film qui, il l'assure, ne lui a jamais servi d'inspiration.

Un succès fou qui a permis à Philippe Lacheau de lancer une suite sortie un an plus tard, et qui ne se dément toujours pas, 8 ans plus tard. Au contraire, il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux pour découvrir à quel point cette comédie est devenue culte pour une génération.

Malheureusement, si le film ne cesse de faire rire les fans à chaque visionnage, celui-ci s'apprête à nous quitter. En effet, c'est le 30 juin 2022 que Babysitting disparaîtra (temporairement ?) du catalogue de Netflix. Une véritable déception, d'autant plus qu'on ne pourra pas se consoler en regardant le second épisode, disponible uniquement en VOD (ou DVD, Blu-ray).

Une suite déjà en préparation ?

Malgré tout, si les larmes commencent logiquement à couler sur vos joues, on a tout de même une bonne nouvelle à vous annoncer : un troisième épisode n'est pas à exclure dans les années à venir. Au détour de différentes interviews, le comédien/réalisateur n'a jamais caché qu'un tel projet restait dans un coin de sa tête.

"Ce n'est pas qu'on ne veut pas pour l'instant, c'est juste qu'on n'a pas encore trouvé LA bonne idée. On ne veut surtout pas décevoir les gens", déclarait-il ainsi en 2017. Puis, en 2019 cette fois, il révélait qu'il travaillait régulièrement dessus, mais que cette suite n'était pas simple à mettre en place, "On aimerait beaucoup faire ce Babysitting 3, mais on a du mal à l'écrire. Ce n'est pas évident, il y a un cahier des charges compliqué (...) La difficulté est de surprendre tout en gardant les choses qui ont plu au public dans le numéro 1 et numéro 2".

Nos doigts sont croisés.