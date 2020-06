Babysitting 3 : la suite toujours possible ? Philippe Lacheau répond

Alors que tous les fans attendaient un Babysitting 3, après l'énorme succès de Babysitting (2014) et Babysitting 2 (2015), Philippe Lacheau et sa team se sont finalement concentrés sur d'autres projets cinématographiques. On a par exemple pu les voir au cinéma dans Alibi.com, Épouse-moi mon pote et Nicky Larson et le Parfum de Cupidon et on les retrouvera dans 30 jours max, le second film de Tarek Boudali en tant que réalisateur, fin 2020. Ils n'ont donc pas eu le temps de s'ennuyer depuis 2014, soit depuis la sortie de Babysitting.

Un Babysitting 3 ? "On aimerait beaucoup"

Six ans plus tard, les adeptes de la bande à Fifi se demandent toujours si un Babysitting 3 peut encore voir le jour. Alors, une suite est-elle possible ? En 2016, ce n'était pas le cas, comme le confiait Tarek Boudali en interview avec PRBK : "Faire un Babysitting 3 juste pour en faire un, ça ne sert à rien. On risque d'essouffler le succès. Dès qu'on fait un film, on ne veut pas se moquer des gens. Pour que les gens se déplacent, il faut que cela en vaille la peine."

Un an après cette confidence, Philippe Lacheau partageait à Télé Star la difficulté pour donner vie à un Babysitting 3 : "Ce n'est pas qu'on ne veut pas pour l'instant, c'est juste qu'on n'a pas encore trouvé LA bonne idée. On ne veut surtout pas décevoir les gens." En 2019, l'acteur et réalisateur tenait le même discours au micro de RTL : "On aimerait beaucoup, mais on a du mal à l'écrire. Ce n'est pas évident, il y a un cahier des charges compliqué (...) La difficulté est de surprendre tout en gardant les choses qui ont plu au public dans le numéro 1 et numéro 2."

"On travaille dessus"

Philippe Lacheau, Tarek Boudali et Julien Arruti ont surtout "peur de faire le Babysitting de trop" : "Si on fait un numéro 3 et que tout le monde est déçu, on serait trop triste. On veut vraiment avoir une très bonne idée pour le faire. On cherche, on travaille dessus. On a quelques pistes." En 2020, Babysitting 3 n'est toujours pas d'actualité... Le sera-t-il un jour ? Ne perdez pas espoir !