Nos coeurs meurtris 2 : une suite à venir ? "C'est une possibilité mais..."

On ne s'y attendait pas forcément mais le plus gros succès de l'été côté films sur Netflix, c'est Nos coeurs meurtris ! Malgré la polémique, le long métrage a cartonné et continue de squatter le top des films les plus vus en France, presque un mois après sa sortie. Récemment, Sofia Carson a répondu à la polémique autour du film tandis que Nicholas Galitzine a évoqué la suite.

Sofia Carson ne dit pas non à un Nos coeurs meurtris 2

De son côté, Sofia Carson est aussi motivée pour une suite de Nos coeurs meurtris. Interrogée par Variety, l'interprète de Cassie a expliqué qu'elle "adore être Cassie". "Je suis curieuse de voir où ça va aller. Qui sait. On ne sait jamais" a confié celle qui aussi écrit les chansons du film, concernant une possible suite.

L'équipe en parle mais...

Pour l'instant, Netflix n'a pas donné officiellement son feu vert à une suite de Nos coeurs meurtris et ce n'est pas un hasard. Comme l'a confié Elizabeth Allen Rosenbaum, un 2ème film se fera à certaines conditions. "Je pourrai voir l'alchimie entre eux toute la journée. Ce sont des personnes géniales avec qui travailler donc je ne dis pas non" a-t-elle déclaré au sujet de la suite. Et d'ajouter : "Nous ne voulons pas faire quelque chose à moins de vraiment, vraiment l'aimer car nous voulons garder une intégrité. Nous n'avons rien trouvé de spécifique pour le moment. C'est toujours une possibilité". Vous l'avez compris, une suite de Nos coeurs meurtris se fera uniquement si une histoire intéressante est trouvée. On peut donc toujours garder espoir.