Nos coeurs meurtris : Sofia Carson a eu un autre rôle important dans les coulisses

Depuis un peu plus d'une semaine, vous pouvez voir ou revoir Nos coeurs meurtris (Purple Hearts en version originale) sur Netflix. Un film qui a déjà conquis de nombreux spectateurs et qui met en scène Sofia Carson et Nicholas Galitzine. Mais saviez-vous qu'en plus de chanter, l'actrice a eu un autre rôle côté coulisses ? On vous explique.