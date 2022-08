Nicholas Galitzine (Nos coeurs meurtris) : 4 choses à savoir sur l'acteur

3. Il sera bientôt dans une autre comédie romantique très attendue

Après Nos coeurs meurtris, Nicholas Galitzine sera de retour dans une comédie romantique et elle est déjà très attendue ! Il s'agit de l'adaptation du roman Red, White & Royal Blue (My dear f***ing prince en français) où il donnera la réplique à Taylor Zakhar Perez alias Marco dans The Kissing Booth. Nicholas Galitzine jouera Henry Fox-Mountchristen-Windsor, un prince britannique et héritier du trône qui va craquer pour Alex Claremont-Dia, le fils de la Présidente des Etats-Unis. Le tournage est actuellement en cours et le film sortira prochainement sur Prime Vidéo.