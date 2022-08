Nos coeurs meurtris : un film raciste et misogyne ? Sofia Carson répond aux polémiques

Succès inattendu de l'été sur Netflix, Nos coeurs meurtris s'est payé le luxe de dépasser The Gray Man, le film 100% action avec Ryan Gosling et Chris Evans, dans le top des programmes les plus vus sur la plateforme. Si beaucoup ont craqué pour l'histoire d'amour entre Cassie et Luke dont la fin a failli être différente, d'autres n'ont pas du tout accroché.

Quelques jours après la sortie, de nombreux internautes américains ont souligné certains passages gênants du film. "Nos coeurs meurtris était l'un des pires films de l'année !!! Il était sexiste, misogyne et à la limite du racisme" a par exemple écrit un internaute sur Twitter. Des critiques qui sont évidemment revenues aux oreilles de l'équipe du long métrage.

"Nous voulions représenter les deux camps"

Interrogée par Variety, Sofia Carson qui, en plus d'être actrice et d'avoir écrit les chansons est aussi l'une des productrices, a défendu Nos coeurs meurtris face aux critiques. "La raison pour laquelle je suis tombée sous le charme du film, c'est que c'est une histoire d'amour mais c'est aussi beaucoup plus que ça. Ce sont deux coeurs, un rouge, un bleu (en référence aux deux principaux partis politiques américains représentés par ces couleurs, ndlr), deux mondes différents qui ont été élevés pour se détester. A travers le pouvoir de l'amour, ils apprenent à avoir de l'empathie et de la compassion et à s'aimer (...) Nous voulions représenter les deux camps aussi précisément que possible" confie l'actrice révélée dans la saga Descendants sur Disney Channel.

Un sentiment que partage Elizabeth Allen Rosenbaum, la réalisatrice du film. "J'espère que les gens comprennent que pour que les personnages grandissent, ils ont besoin d'avoir des défauts au départ. Nous avons créé intentionnellement deux personnages élevés pour se détester. Ils ont des imperfections et c'était intentionnel. Pour qu'un coeur rouge et un coeur bleu deviennent violets, il faut qu'ils soient extrêmes" explique cette dernière, également à Variety.