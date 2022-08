Nos coeurs meurtris : la fin du film a failli être différente

C'est le hit de cette fin d'été sur Netflix. Adapté d'un roman, Nos coeurs meurtris cartonne sur la plateforme et a même dépassé le film d'action The Gray Man dans le top des films les plus vus. Sofia Carson l'a déjà révélé, elle a fait retirer une scène de sexe du film et l'actrice - qui a aussi écrit les chansons interprétées par son personnage - n'a pas fini de nous surprendre !

La fin d'abord prévue pour Nos coeurs meurtris

Dans une interview donnée à Remezcla, Sofia Carson a fait une révélation : la fin de Nos coeurs meurtris était à l'origine différente de celle que l'on a pu voir. A la toute fin du film, on assistait aux retrouvailles de Luke et Cassie, après que ce dernier a passé six mois en prison puisqu'il a fait croire que le mariage blanc était son idée. Une belle scène... qui a failli ne jamais exister ! "Nous terminions le film avec Luke qui était emmené en prison et Cassie qui l'attendait devant les grilles, espérant qu'il revienne" explique Sofia Carson. Ce n'est qu'ensuite que la scène des retrouvailles a été ajoutée. Ce sont les dirigeants de Netflix qui ont donné l'idée, précise l'actrice. "Ils pensaient que c'était important que le public voit Cassie et Luke une autre fois" avoue la star.

Nicholas Galitzine qui a vécu un drame sur le tournage de Nos coeurs meurtris et Sofia Carson se sont donc retrouvés plusieurs mois après le tournage pour tourner la scène des retrouvailles entre Cassie et Luke. "C'était cathartique et tellement beau de les voir ensemble car nous sommes tombés amoureux d'eux. C'était un sentiment magnifique de voir ce happy end" assure l'actrice. Récemment, l'interprète de Luke a donné son avis sur un 2ème film. Après le succès du premier volet, Netflix va-t-elle décider de poursuivre l'histoire de Luke et Cassie ? Affaire à suivre...