Nicholas Galitzine (Nos coeurs meurtris) : ce drame qui l'a touché en plein tournage du film

Nos coeurs meurtris est le succès surprise de l'été 2022. Même si le film a été au coeur d'une polémique, il a quand même attiré les abonnés de Netflix où il squatte le top des films les plus vus depuis sa sortie il y a deux semaines. Dans les coulisses, Sofia Carson a participé à l'écriture des chansons et a dû construire son alchimie avec Nicholas Galitzine qu'elle n'a rencontré que la veille du lancement du tournage. L'acteur s'est confié sur cette période pas forcément facile à vivre pour lui suite au décès de sa grand-mère.

"C'était un cadeau douloureux"

S'il a adoré tourner le film Nos coeurs meurtris, Nicholas Galitzine gardera un souvenir parfois un peu amère de ce moment. Comme il l'a confié à People dans une interview, sa grand-mère est décédée en plein tournage du long métrage où il donne la réplique à Sofia Carson. Un drame qui l'a évidemment beaucoup peiné mais aussi, d'une certaine façon, l'a aidé pour les scènes les plus compliquées. "C'était une expérience incroyablement cathartique" a-t-il expliqué. "J'étais très proche d'elle mais c'était une expérience incroyable de pouvoir utiliser toute cette peine. Cela m'a aidé pour les moments les plus poignants" a confie l'acteur britannique qui ajoute : "C'était un peu un cadeau. Un cadeau douloureux d'une certaine façon".

Celui qui sera bientôt à l'affiche d'une comédie romantique très attendue a aussi confié qu'il a adoré donner la réplique à Sofia Carson. "On s'est amusé, on a rit, on a pleuré. C'est tout ce qu'on attend d'une partenaire, quelqu'un qui est d'accord pour tout traverser avec toi" a-t-il expliqué. Nicholas Galitzine a aussi évoqué une possible suite de Nos coeurs meurtris et donné son avis. Si vous avez aimé l'acteur, PRBK vous a aussi dévoilé 4 choses à savoir sur Nicholas Galitzine.