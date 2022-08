Nos coeurs meurtris 2 : une suite possible ? Nicholas Galitzine (Luke) donne son avis

Si on pensait que The Gray Man serait le succès de l'été sur Netflix, le film des Frères Russo avec Ryan Gosling et Chris Evans s'est vite fait piquer la vedette. C'est Nos coeurs meurtris qui lui a volé la place tout en haut du top des films les plus vus sur la plateforme. Cette comédie romantique avec Sofia Carson qui a écrit les chansons du film et Nicholas Galitzine a un peu fait polémique mais la plupart des abonnés ont kiffé... au point de demander une suite !

"Il faut que ça ait un sens"

Alors, qu'en pense Nicholas Galitzine alias Luke ? Dans une interview donnée à People, l'acteur a évoqué une suite de Nos coeurs meurtris, laissant entendre que ce n'est pas encore fait. "Nous allons voir ce qu'il va se passer" a teasé l'acteur qui ajoute que lui et l'équipe ont évidemment pensé à un 2ème volet. "En privé, on blague sur ce qu'il pourrait se passer et comment on pourrait possiblement continuer l'histoire car il faudrait que le script soit bon. Il faut que ça ait un sens. Il faut que ça fonctionne" a confié le partenaire de Sofia Carson.

L'acteur est donc partant pour une suite de Nos coeurs meurtris mais pas à n'importe quelle condition ! Il l'avoue cependant : "Il y a beaucoup de chemins que l'on pourrait explorer". Et de conclure : "On verra si ce sera la bonne histoire. Mais c'est vraiment génial de voir les gens demander un deuxième film". On croise les doigts pour une annonce !