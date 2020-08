Normal People, Stalk, Love Life... : 10 séries à rattraper avant la fin des vacances

Little Fires Everywhere

Deux femmes s'affrontent dans Little Fires Everywhere. Diffusée sur Hulu aux Etats-Unis, la série est dispo chez nous sur Amazon Prime Video et ça serait dommage de la manquer. Adaptée du roman du même nom (La Saison des feux en français) de Celeste Ng, Little Fires Everywhere nous plonge à la fin des années 90 et oppose Elena Richardson, riche mère de famille conservatrice dont la vie semble parfaite à Mia Warren, une mère célibataire et artiste. Portée par un casting brillant des actrices principales aux ados, Little Fires Everywhere est une série puissante et captivante qui évoque des thèmes toujours importants aujourd'hui comme les difficultés de la maternité, la pression sociale et le racisme.

Avec Kerry Washington, Reese Witherspoon, Joshua Jackson, Lexi Underwood et Megan Scott

A voir sur Amazon Prime Video, 8 épisodes de 55 à 66 minutes.