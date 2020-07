Stateless : faut-il regarder la série de Netflix co-créée par Cate Blanchett ?

Un drame basée sur une histoire vraie

Très prenante, Stateless l'est d'autant plus lorsque l'on sait qu'elle est basée sur des faits réels et notamment sur l'histoire très médiatisée de Cornelia Rau, une Australienne incarcérée par erreur pendant dix mois dans une prison pour femmes et un centre de détention pour immigrés dans son propre pays en 2005. Souffrant de troubles mentaux, elle se faisait passer pour une Allemande et est restée enfermée des mois en 2004-2005 à Baxter, un centre situé en plein désert australien. A son histoire s'ajoute notamment celle, poignante, d'un réfugié afghan qui a tout tenté pour fuir la persécution dans son pays et offrir à sa famille une meilleure vie.

Une critique de la politique d'immigration

Série dramatique, Stateless se veut être une critique de la politique d'immigration très draconienne de l'Australie, mais aussi des conditions de détention des migrants, dont la moitié sont des enfants, qui ne cherchent qu'une seule chose : une vie meilleure. "Notre espoir est que Stateless provoquera une discussion générale autour de nos systèmes de protection des frontières et la façon dont ils affectent notre humanité", indiquent les créateurs de la série.

En bref : Dès le début, Stateless prend aux tripes. Attachement aux personnages (on notera également le très bon jeu des acteurs, et notamment celui d'Yvonne Strahovski), indignation, espoir, craintes, compassion, tristesse... On passe par toutes les émotions possibles, et la plus forte reste l'indignation de découvrir qu'un tel système d'immigration puisse encore exister. Espérons que cette série courageuse puisse faire réfléchir et faire bouger les choses.