The Handmaid's Tale saison 4 : la guerre est déclarée contre Gilead, premier teaser intense

A la fin de la saison 3 de The Handmaid's Tale, on laissait June blessée par une balle mais soulagée d'avoir pu sauver des dizaines d'enfants et servantes. Bonne nouvelle, l'héroïne incarnée par Elisabeth Moss ne profitera pas de la saison 4 - qui ne sera pas diffusée avant 2021 aux USA, pour se laisser aller et abandonner tout espoir de liberté.

La guerre est déclarée

On peut le découvrir dans un premier teaser mis en ligne par Hulu, June sera au contraire motivée à l'idée de détruire l'empire de Gilead, "Je ne peux pas me reposer. Ma famille mérite mieux. On mérite tous mieux. Le changement ne sera pas facile à obtenir. Mais la guerre ne va pas se gagner toute seule". Et si les images sont principalement tirées des saisons précédentes (on aperçoit néanmoins quelques passages inédits), le montage est sans appel : la guerre est déclarée et ça va exploser de partout.

A ce sujet, le Commander Lawrence le déclare, "Tous ces enfants sauvés, c'est l'héritage de June". Autrement dit, l'impact de la libération mise en scène la saison précédente devrait être mondiale et favoriser une riposte importante venant de l'extérieur. Et à l'intérieur ? La tension et les dangers seront malheureusement plus présents que jamais avec des servantes acculées, chassées par la terrible Tante Lydia. De quoi contraster avec l'espoir d'un monde nouveau qui se met en marche et nous faire comprendre que des pertes sont tristement à craindre.