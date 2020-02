Invisible Man : tournage, The Handmaid's Tale... Elisabeth Moss se confie en interview

"The Handmaid's Tale m'a mis fait prendre conscience de mon féminisme"

Invisible Man n'est pas juste un film d'horreur de plus. C'est un thriller fantastique qui dénonce les violences faites aux femmes. L'Homme Invisible, ici, représente ces hommes violents qui passent entre les mailles du filets. Ces types qui cognent impunément, comme si les voisins, la société, l'entourage, les autorités ne les voyaient pas. L'héroïne, c'est ces milliers de femmes, qui tentent désespérément de se protéger, d'alerter, d'appeler à l'aide et qu'on n'entend pas, ou qu'on ne croit pas.

"The Handmaid's Tale m'a fait prendre plus conscience de mon féminisme." insiste Elisabeth Moss. "Je me suis toujours considérée féministe mais je pense que ça m'a poussée à être plus active et à le montrer fièrement et passer ce cap, c'était quelque chose d'important. C'est l'effet que ça à eu sur moi."

Invisible Man actuellement au cinéma.

Montage vidéo et interview par Pierre Champleboux