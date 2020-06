Mental, Stalk et Parlement s'offrent une saison 2 : les premières infos sur les séries de France.tv

Et si l'avenir des séries françaises se trouvait du côté du numérique ? France Télévisions l'a prouvé ces derniers mois, elle n'a rien à envier aux productions françaises de Netflix. En plus du gros succès - chez nous et à l'étranger - de Skam France, renouvelée pour des saisons 7 et 8, le groupe a annoncé d'autres suites très attendues pour ses productions Mental, Stalk et Parlement, qui auront toutes des saisons 2 attendues pour 2021.

Les nouveaux thèmes de la saison 2 de Mental

La saison 2 de Mental, dont le tournage devrait débuter en juillet, sera composée de 10 épisodes de 26 minutes. Nous suivrons toujours les patients de la clinique des Primevères. Comme l'a confié Victor Lockwood, co-créateur de la série, lors de la conférence de presse de la fiction numérique de France.tv, l'action reprendra quelques mois après la fin de la saison 1. Le groupe qui s'est éloigné va se rallier autour de l'arrivée d'un nouveau patient, Max. Au coeur de cette saison 2 de Mental, on retrouvera deux nouveaux thèmes forts : la boulimie et la grossophobie.

Ce qui attend Lux dans la saison 2 de Stalk

Mise en ligne en mars, Stalk avec Théo Fernandez aura elle aussi une saison 2 qui s'annonce mouvementée pour Lux. Simon Buisson, co-créateur et réalisateur, a donné les premières pistes de ce qui attend son héros dans la suite. Lux a désormais décidé de ne plus stalker. Devenu une star dans son école, il va, avec son groupe, organiser une soirée pour lever des fonds. Mais l'événement va mal tourner puisqu'ils se feront eux-mêmes hacker. Une histoire qui va devenir encore plus personnel pour Lux. Le co-créateur a également confirmé le retour de Carmen Kassovitz dans le rôle d'Alma et teasé un futur triangle amoureux avec une nouvelle venue. "On va inverser la thématique de la saison 1 qui était 'Nous sommes tous stalkés'. Maintenant c'est plutôt : 'Nous sommes tous des stalkers potentiels'" confie Simon Buisson. Le tournage débutera à la fin de l'année.

La saison 2 de Parlement voit encore plus loin

On termine par Parlement, la série qui nous emmène dans les coulisses du Parlement européen. L'écriture des 10 épisodes de la saison 2 est en cours et Thomas Saignes, producteur de la série, prévoit une suite avec encore plus d'ambition. "On va faire monter les enjeux (...) On va arriver au niveau de la Commission européenne" tease-t-il.