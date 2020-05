Noah Centineo : ses fans choqués par son nouveau look pendant le confinement

Ses fans kiffent pas

On va pas se mentir, on est tous en mode glow down pendant le confinement, mais le look de Noah Centineo, c'est quand même du high level. La plupart des internautes ne valident pas vraiment : "Noah Centineo me fait peur", "Noah Centineo il part de + en + en coui*les tous les jours", "je trouve ça lui va pas du tout la barbe à Noah Centineo", "Noah centineo il a archi glow down. Wesh il s'est passé quoi", "Je crois l'une de mes plus grosses hontes c'est d'avoir eu un crush sur Noah Centineo", "Dites à Noah Centineo de raser sa barbe", peut-on lire sur Twitter. Noah Centineo pourrait bien se faire voler la vedette par Darren Barnet, aka Paxton dans Mes premières fois sur Netflix.