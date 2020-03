Vous êtes en galère avec vos cheveux pendant le confinement ? Cette chaine Youtube peut vous aider

Eve on Air, la chaîne Youtube qui vient en aide à vos cheveux

Si ceux qui sont confinés à plusieurs se voient contraints de remettre le destin de leur chevelure dans les mains de leur copine/copain/mère/père/soeur/frère/enfant (à leurs risques et périls)... ceux qui sont seuls n'ont pas le choix que de se coiffer eux-même. Heureusement, la chaîne Youtube "Eve on Air" est là pour les aider. Sur celle-ci, Ève Briat, Maître artisan coiffeuse installée depuis 11 ans à Sèvres et chroniqueuse, propose des vidéos sous forme de tutos pour apprendre à appliquer une couleur et/ou à se coiffer seul.

Confinés mais bien coiffés, projet solidaire pour les cheveux

Un mouvement rejoint par d'autres coiffeurs, dans le cadre du projet solidaire pour les cheveux "Confinés mais bien coiffés". Si jamais vous avez besoin de conseils en direct pour éviter les ratés ou savoir quelle couleur acheter en grande surface, Eve vous propose de lui envoyer une vidéo de vos cheveux sur sa page Facebook ou Instagram. Elle tient également une permanence téléphonique au 01 45 34 08 87 de 18h à 20h du mardi au vendredi.