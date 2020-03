Confinement : comment entretenir une relation naissante à distance ?

Ben oui parce que le sexe physique n'est plus possible, il faut trouver un autre moyen de s'envoyer en l'air. Vous pouvez coucher ensemble par téléphone, en précisant ce que vous portez l'un et l'autre, ce que vous avez envie de faire à l'autre etc. Mais vous pouvez aussi vous envoyer des sextos. Mots doux ou cochons, détails des actes sexuels que vous faites et que vous désirez... Vous pouvez même vous envoyer des nudes (sauf si vous craigniez le revenge porn) ou vous appeler en visio pendant que vous vous masturbez. Faites monter la température entre vous, même si vous n'êtes pas au même endroit.

Continuer de faire des trucs ensemble malgré le confinement