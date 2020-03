Love Actually : la scène des pancartes parodiée par Tom Villa pour résumer le confinement en couple

"Aidez-moi" a écrit l'ancien chroniqueur de TPMP sur sa première pancarte. Tom Villa explique ensuite que "ça fait maintenant une semaine qu'on est enfermés tous les deux à l'appartement", précisant avec un autre panneau : "Elle est juste à côté, je ne peux pas parler".

Une version très amusante

Celui qui est aussi connu pour son rôle dans la série Munch sur TF1 continue son sketch vidéo en déclarant à voix haute : "J'avais peur que ce soit compliqué", "et c'est le cas" précise-t-il à l'aide d'une autre pancarte. "Mais j'ai de la chance parce que la cohabitation se passe bien" assure-t-il face caméra, ajoutant rapidement un panneau disant : "J'ai envie de crever".

"On arrive tous les deux à s'occuper" explique-t-il, son mot indiquant : "elle est toujours sur mon dos". Et "on arrive à trouver notre petite zone d'intimité" affirme même Tom Villa, qui a raconté sur sa pancarte : "Je suis obligé de m'enfermer aux chiottes". "Et puis la où j'ai de la chance c'est qu'elle adore cuisiner" a-t-il aussi signalé, avant d'avertir, toujours par écrit : "Mais c'est pas bon". Ca risque de parler à certain(e)s !