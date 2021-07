New Amsterdam saison 4 : le tournage a commencé, les premières infos sur la suite

Le tournage de la saison 4 New Amsterdam a commencé, Ryan Eggold (Max) l'a confirmé

Parmi les séries médicales à succès, il y Grey's Anatomy, The Resident ou encore New Amsterdam. En plus de 3 saisons, un spin-off serait à venir. Et alors que la saison 3 de New Amsterdam a déjà été diffusée aux Etats-Unis (entre mars 2021 et juin 2021 sur NBC), elle n'a pas encore de date de diffusion pour TF1 et Netflix. Mais les saisons 1 et 2 de New Amsterdam sont dans le top 10 Netflix. Et une saison 4 de la série a été commandée. Le tournage a même commencé !

Ryan Eggold, l'acteur principal qui joue Max dans New Amsterdam a confirmé le début de tournage de la saison 4 sur les réseaux. Sur son compte Instagram, celui qui incarne le Dr Max Goodwin a posté une photo en noir et blanc en précisant en légende : "Premier jour d'école saison 4 jour 1". Il a ainsi révélé que le premier jour de tournage de la saison 4 de New Amsterdam a débuté le 12 juillet 2021.