Netflix : le meilleur film de super-héros s'en va (non, ce n'est pas un Marvel)

Sur Netflix, les films et séries qui ne sont pas des originaux ne sont pas éternels. La preuve, récemment, plusieurs d'entre eux ont quitté la plateforme comme le film Suicide Squad ou bien le film d'horreur Annabelle. Et les suppressions continuent.

The Dark Knight quitte Netflix le...

Dans quelques jours, c'est LE meilleur film de super-héros qui quitte Netflix. On sait, on va peut-être s'attirer les foudres de certains en disant ça mais on assume ! Sorti en 2008, The Dark Knight est tout simplement l'un des meilleurs films du genre (même si The Batman lui a fait concurrence) et reste tout simplement culte à nos yeux.

Pour rappel, il s'agit du 2ème volet des aventures du Chevalier Noir avec Christopher Nolan à la réalisation et Christian Bale dans le costume. Son ton très dark et ses performances de folie ont fait de ce film l'un des plus cultes. On n'oublie d'ailleurs pas que Heath Ledger nous avait donné une leçon d'acting dans ce film qui est l'un des derniers tournés avant son décès. L'acteur avait remporté un Oscar posthume du meilleur acteur dans un rôle secondaire pour sa folle prestation du Joker (Jared Leto peut aller se rhabiller).

Et pour le voir ou le revoir, il ne vous reste que quelques jours : The Dark Knight quitte Netflix le 14 août. Et il ne partira pas seul : sa suite The Dark Knight Rises avec Tom Hardy quitte aussi la plateforme à cette même date. Vous n'avez plus qu'à programmer une petite soirée Batman avant qu'ils ne fassent leurs adieux.