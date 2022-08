Netflix : ce film d'horreur flippant inspiré d'une histoire vraie va bientôt disparaître

Chaque semaine, de nouveaux films arrivent sur Netflix mais d'autres quittent aussi la plateforme. Après la suppression du pire film de DC et celle des films préférés de Michael Jackson, tu n'as plus que quelques jours pour voir ou revoir le film d'horreur Annabelle, sorti en 2014.

Annabelle quitte Netflix le...

Pour trembler devant les aventures de la plus flippante des poupées, tu n'as plus que quelques jours. C'est le 8 août que le film disparaîtra de Netflix et ce serait dommage de passer à côté ! Pour rappel, le film qui est un prequel de Conjuring suit l'histoire de cette poupée bien flippante et du couple Mia / John (joués par Annabelle Wallis et Ward Horton). Spoiler : les frissons sont au rendez-vous.

L'histoire vraie de la poupée Annabelle

Mais ce qui fait encore flipper, c'est sûrement de savoir que le film est inspiré d'une vraie poupée hantée. Non, ce n'est pas une blague ! Annabelle a en fait vraiment existé. Judy Spera, la fille des époux Warren, a expliqué qu'étant enfant, elle était flippée par cette poupée. "Elle est censée être une simple poupée adorée des petites filles, mais ce n'est pas du tout le cas. Je l'ai vue pendant de nombreuses années et j'en suis venue à en être terrifiée." a-t-elle expliqué.

Les époux ont récupéré Annabelle qui avait auparavant appartenu à une élève infirmière dans les années 70. C'est une médium qui lui avait dit que cette poupée était habitée par l'esprit d'Annabelle, une petite fille morte durant son enfance. La jeune femme aurait finalement contacté les Warren après avoir eu un aperçu de l'attitude démoniaque de la poupée qu'elle gardait chez elle. Si ça, ça ne vous donne pas des frissons ! En plus de ce premier film, Annabelle a eu droit à deux suites. Après tout, on n'a jamais assez de films d'horreur dans nos vies...