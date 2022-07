Netflix : les deux films préférés de Michael Jackson quittent la plateforme d'ici très peu de temps

Après un des plus beaux films français, c'est au tour d'un autre film culte pour toute une génération de quitter Netflix : Sauvez Willy. Sorti en 1993, le long métrage de Simon Wincer a conquis le monde et récolté plus de 153 millions au box-office.

Tout au long du film, on accompagne Jesse, un jeune garçon rebelle qui a du mal avec les relations humaines suite à l'abandon de sa mère. Il va au fur et à mesure du film se lier d'amitié avec une orque nommée Willy, présente dans un parc Aquatique de Portland où elle vit malheureuse et que personne n'arrive à apprivoiser. Alors que le propriétaire du parc va tout faire pour se débarrasser définitivement de l'orque, Jesse, à l'aide de ses parents adoptifs et de certains employés du parc, va tout faire pour sauver Willy et le remettre dans son environnement naturel. Entre rire, suspense et émotions, le film a touché le monde entier et délivré avec un peu d'avance un beau message écologique.

Vous avez jusqu'au 31 juillet 2022 pour, vous aussi, vous lier d'amitié avec notre orque préféré Willy et ainsi comprendre pourquoi il s'agissait du film préféré de Michael Jackson. En effet, deux des chansons du roi de la pop s'invitent dans les deux films Sauvez Willy.

Le titre Will You Be There fait partie de la bande originale du premier film, tandis que la chanson Childhood est utilisée pour le second volet de la saga. Cette dernière chanson est, selon le roi de la pop, la plus intime de toutes les chansons qu'il a pu sortir. Elle témoigne de l'enfance en quelque sorte perdue du chanteur. Dans ce titre, il va répondre aux critiques des personnes qui le trouvent trop enfantin. On est plongé ici dans l'univers de Peter Pan, ce garçon qui ne souhaite pas grandir, tout comme le chanteur ayant le syndrome du nom du personnage.

