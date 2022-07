Netflix : cette série est parfaite pour les fans de La Chronique des Bridgerton... mais elle va bientôt disparaître

Avec La Chronique des Bridgerton, on s'est rappelé à quel point on était fans des séries en costumes. Et après la sortie de la saison 1, on vous avait donné plusieurs recos de shows à voir. Parmi eux ? La cultissime Downton Abbey qui, en plus de ses 6 saisons, a aussi eu droit à deux films. Et c'est le moment où jamais pour la découvrir puisqu'elle quitte bientôt le catalogue Netflix.

Plus que quelques semaines pour voir Downton Abbey

Si de nombreux films ont quitté Netflix récemment, des séries ont aussi fait leurs adieux aux abonnés. Récemment, ce sont Dawson et Glee qui ont été supprimés. Et le 14 août prochain, ce sera au tour de Downton Abbey de quitter le catalogue de la plateforme. Tu n'as donc plus que quelques semaines pour découvrir cette série britannique et ça serait dommage de ne pas en profiter.

Si tu es complètement passé à côté, Downton Abbey raconte la vie de la famille Crawley au début du XXème siècle. Ces aristocrates et leurs domestiques vivent à Downton Abbey, un sublime château entouré d'un domaine à faire pâlir tous les habitants des grandes villes. Côté casting, vous allez reconnaître pas mal de visages. A commencer par Maggie Smith (aka l'inoubliable McGonagall de Harry Potter) qui incarne Lady Crawley, la comtesse douairière. Aussi au programme ? Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Dan Stevens ou encore Lily James.

Si cet article t'a convaincu, tu as donc jusqu'au 14 août pour découvrir Downton Abbey sur Netflix. La série compte 52 épisodes répartis sur 6 saisons. Un visionnage parfait pour les vacances, non ?